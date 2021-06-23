Совет НБУ уволил Сологуба с должности заместителя председателя



Дмитрий Сологуб фото: НБУ https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/zamglavy-nbu-perehodit-na-rabotu-v-mvf

Совет Национального банка согласовал увольнение Дмитрия Сологуба с должности заместителя председателя в связи с окончанием срока его полномочий 10 июля 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение Совет Национального банка принял на заседании 23 июня 2021 года по представлению председателя Национального банка Кирилла Шевченко.

Последним днем срока полномочий Дмитрия Сологуба на должности заместителя председателя будет 12 июля 2021 года (поскольку 10 июля 2021 года - выходной день).

Сологуб отвечает за работу блока "Монетарная стабильность", в который входят Департаменты монетарной политики и экономического анализа, статистики и отчетности, финансовой стабильности, методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управление европейской интеграции и международных программ.

С целью обеспечения непрерывности процессов центробанка Сологуб останется на посту до нового назначения и сможет полноценно выполнять все возложенные на него полномочия.

Сейчас НБУ определяется с подбором кандидатуры на эту должность.

Дополнено: Как сам Сологуб сообщил в комментарии Liga.net, он продолжит работу в МВФ.

"Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков", – уточнил Сологуб. По его словам, эта работа не пересекается с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.

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Напоминаем:

Дмитрий Сологуб является заместителем председателя Национального банка с марта 2015 года.

В 2020 году Совет Национального банка объявила выговор и недоверие первой заместительнице председателя НБУ Екатерине Рожковой и зместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

Впоследствии суд отменил решение Совета Национального банка.

Экономическая правда