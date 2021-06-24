Рада НБУ надала рекомендації Нацбанку і уряду

нбу

Рада НБУ надала рекомендації правлінню Нацбанку та уряду щодо політики курсоутворення та валютного регулювання.

Відповідні рекомендації схвалені на черговому засіданні Ради НБУ 23 червня, передає прес-служба НБУ.

Під час засідання Рада НБУ заслухала звіт правління про стан системи внутрішнього контролю та розглянула оцінку її надійності та результативності.

"З урахуванням обговорення правлінню надано ряд рекомендацій, спрямованих на посилення ефективності, надійності та результативності системи внутрішнього контролю, відповідності впроваджених у Національному банку підходів кращим світовим практикам", - йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду питання щодо політики курсоутворення та валютного регулювання, Рада Нацбанку, зокрема, схвалила рекомендації правлінню та уряду.

Правлінню Національного банку до 1 грудня 2021 року:

Здійснити комплексну оцінку економічних результатів впровадження нормативно-правових актів з питань валютного регулювання, прийнятих відповідно до ЗУ "Про валюту і валютні операції", та посилити макроекономічне обґрунтування наступних кроків із валютної лібералізації.

З метою удосконалення комунікацій Національного банку з валютно-курсової політики надавати регулярні та оперативні коментарі щодо ситуації на міжбанківському валютному ринку.

Провести аналіз каналів виведення капіталів (неповернення експортної виручки, фіктивні імпортні контракти, трансфертне ціноутворення та ін.) з економіки та його вплив на макрофінансову стабільність в Україні.

Дослідити вплив значної частки державного боргу в іноземній валюті на стійкість державних фінансів та фінансову стабільність в цілому в середньостроковій перспективі та відповідне зростання додаткового тиску на валютний ринок.

З метою посилення можливостей аналізу ефектів лібералізації на показники зовнішньої торгівлі запровадити в практику прогнозно-аналітичних робіт підготовку показників експорту та імпорту в розрізі економічних цілей відповідно до міжнародної класифікації товарів зовнішньої торгівлі BEC.

Проаналізувати вплив поширення операцій з віртуальними активами на діяльність центральних банків (монетарна політика, політика фінансової стабільності, розвиток платіжних технологій, поява нових регуляторних практик (регтех) тощо).

Проінформувати Раду НБУ щодо плану дій із трансформації ПАТ "Розрахунковий центр" відповідно до вимог ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" та зменшення частки участі НБУ у ПАТ "Розрахунковий центр".

Кабінету Міністрів України:

Активізувати роботу з підготовки до приєднання до Багатосторонньої конвенції CRS MCAA з метою створення необхідних передумов для поглиблення валютної лібералізації в Україні.

Правлінню Національного банку та Кабінету Міністрів України:

З метою мінімізації ризиків відпливу капіталу за межі України через незавершені операції з експорту та імпорту товарів розглянути можливість встановлення диференційованого граничного строку розрахунків залежно від виду операцій (експорт/імпорт) та товарів відповідно до коду УКТ ЗЕД.

З метою мінімізації ризиків макрофінансової стабільності у зв'язку із поширенням операцій з віртуальними активами прискорити підготовку законодавчих актів з регулювання ринку віртуальних активів та операцій з ними.

Під час розгляду питання про систему внутрішнього контролю Національного банку відзначили позитивні зрушення, які відбулись впродовж останнього року, в тому числі пов’язані з виконанням раніше наданих рекомендацій Ради.

Водночас Рада визнала необхідність подальшого продовження роботи по вдосконаленню окремих процедур/процесів, контролів та підходів, в тому числі до оцінювання операційних та інформаційних ризиків, їх мінімізації, поліпшення контролів в частині делегування повноважень, документообігу тощо.

Читайте також: Рада Нацбанку: "троянський кінь" чи наглядач за фінансовим спокоєм

Нагадаємо:

Рада Національного банку погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника голови у зв’язку із закінченням строку його повноважень 10 липня 2021 року.

Як сам Сологуб повідомив в коментарі Liga.net, він продовжить роботу в МВФ.

Економічна правда