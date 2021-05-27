СБУ проведет антитеррористические учения в киевском метро

Служба безопасности Украины в ночь с 27 на 28 мая 2021 года проведет антитеррористические учения на объектах Киевского метрополитена.

Об этом сообщают пресс-службы КП "Киевский метрополитен" и ГУ Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области в Facebook.

"В ночь с 27 на 28 мая 2021 года Координационная группа Антитеррористического центра при ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ проведет в столице плановые антитеррористические учения.

Тренировка пройдет в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах КП "Киевский метрополитен" с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти", - заявили в пресс-службе

В метрополитене добавили, что во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

"СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

В Шевченковском районе столицы расположены станции "Сырец", "Дорогожичи", "Лукьяновка", "Золотые ворота", "Театральная", "Университет", "Площадь Льва Толстого", "Политехнический институт", "Шулявская", "Берестейская" и "Нивки".

Экономическая правда