Все разделы
Укр / Рус

Круглосуточно, или на 2 часа дольше: как будет работать в Киеве транспорт в новогоднюю ночь

Среда, 29 декабря 2021, 16:55
 
фото: Эльдар Сарахман, уп

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Киеве будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно.

Источник: сообщение Киевсовета

Дословно: "В ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 киевский фуникулер будет работать круглосуточно. Также будет продлена на два часа работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования".

Детали: Также сообщается, что "во избежание скопления большого количества людей на платформах", 31 декабря, 1 января и 7 января возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" " и "Майдан Незалежности".

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киев транспорт метрополитен

powered by lun.ua
Материалы по теме
КГГА повторно рассмотрит возможность строительства скандальной многоэтажки на месте сквера 29 декабря 2021, 11:50
В "Киев Цифровой" произошел сбой 24 декабря 2021, 12:50
УЗ электрифицировала участок на Киевщине и запустит "электричку" на Васильков 23 декабря 2021, 15:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!