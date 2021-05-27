СБУ проведе антитерористичні навчання у київському метро

Служба безпеки України у ніч з 27 на 28 травня 2021 року проведе антитерористичні навчання на об'єктах Київського метрополітену.

Про це повідомляють прес-служби КП "Київський метрополітен" та ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київській області у Facebook.

"В ніч з 27 на 28 травня 2021 року Координаційна група Антитерористичного центру при ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за організаційної підтримки Штабу АТЦ СБУ проведе у столиці планові антитерористичні навчання.

Тренування пройдуть у нічний час у Шевченківському районі на кількох об'єктах КП "Київський метрополітен" за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади", - заявили у прес-службі

У метрополітені додали, що під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

"СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

У Шевченківському районі столиці розташовані станції "Сирець", "Дорогожичі", "Лукʼянівка", "Золоті ворота", "Театральна", "Університет", "Площа Льва Толстого", "Політехнічний інститут", "Шулявська", "Берестейська" та "Нивки".

Економічна правда