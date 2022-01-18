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В прошлом году столичный метрополитен перевез почти 320 миллионов пассажиров

Вторник, 18 января 2022, 18:30
 
фото: facebook Киевского метрополитена

Киевским метрополитеном в 2021 году воспользовалось 319,3 млн пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

При этом наиболее загруженной традиционно была Святошинско-Броварская линия. За ней – Оболонско-Теремковская линия.

Наименее загружена Сырецко-Печерская линия.

Напомним:

В 2020 году киевским метрополитеном воспользовались 279 миллионов 484 тысячи пассажиров – это на 215 млн 816 тысяч (на 56%) меньше, чем в предыдущем году.

В 2019 году метрополитен перевез 495,3 миллионов пассажиров.

Экономическая правда

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Киев метрополитен

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