В прошлом году столичный метрополитен перевез почти 320 миллионов пассажиров
Вторник, 18 января 2022, 18:30
Киевским метрополитеном в 2021 году воспользовалось 319,3 млн пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.
При этом наиболее загруженной традиционно была Святошинско-Броварская линия. За ней – Оболонско-Теремковская линия.
Наименее загружена Сырецко-Печерская линия.
Напомним:
В 2020 году киевским метрополитеном воспользовались 279 миллионов 484 тысячи пассажиров – это на 215 млн 816 тысяч (на 56%) меньше, чем в предыдущем году.
В 2019 году метрополитен перевез 495,3 миллионов пассажиров.
Экономическая правда
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