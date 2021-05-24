Приватбанк запустил денежные переводы по номеру телефона в Приват24

Приватбанк запустил денежные переводы по номеру телефона в мобильном банке Приват24: теперь отправителю не надо узнавать номер карты получателя, чтобы отправить перевод, а получателю больше не нужно передавать номер карты - только номер телефона.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по телефону", стоит обновить мобильное приложение Приват24, выбрать карту и перейти в меню "Платежные настройки", выбрать карту по умолчанию и нажать "Включить переводы по телефону".

Теперь, чтобы перевести деньги по телефону в мобильном Приват24, надо перейти к сервисам, нажать "Перевод на карту" и в появившемся окне, выбрать получателя из телефонной книги. Деньги поступят получателю онлайн", - пояснили в банке.

Экономическая правда