Все разделы
Укр / Рус

Приватбанк запустил денежные переводы по номеру телефона в Приват24

Понедельник, 24 мая 2021, 16:05
 

Приватбанк запустил денежные переводы по номеру телефона в мобильном банке Приват24: теперь отправителю не надо узнавать номер карты получателя, чтобы отправить перевод, а получателю больше не нужно передавать номер карты - только номер телефона.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по телефону", стоит обновить мобильное приложение Приват24, выбрать карту и перейти в меню "Платежные настройки", выбрать карту по умолчанию и нажать "Включить переводы по телефону".

Теперь, чтобы перевести деньги по телефону в мобильном Приват24, надо перейти к сервисам, нажать "Перевод на карту" и в появившемся окне, выбрать получателя из телефонной книги. Деньги поступят получателю онлайн", - пояснили в банке.

 

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Приватбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Дело Приватбанка": в антикоррупционной прокуратуре рассказали, почему с Яценко сняли браслет 21 мая 2021, 15:17
В первом квартале госбанки получили 3,2 миллиарда прибыли 21 мая 2021, 12:20
Дело "Приватбанка": с Яценко, самолет которого заворачивали в Киев, уже месяц как сняли браслет 19 мая 2021, 18:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!