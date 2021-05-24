Приватбанк запустив грошові перекази за номером телефону у Приват24

Приватбанк запустив грошові перекази за номером телефону у мобільному банку Приват24: тепер відправнику не треба дізнаватися номер картки одержувача, щоб надіслати переказ, а отримувачу більше не потрібно передавати номер картки - лише номер телефону.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", варто оновити мобільний додаток Приват24, вибрати картку та перейти у меню "Платіжні налаштування", вибрати картку за замовчуванням та натиснути "Увімкнути перекази за номером телефону".

Тепер,щоб переказати гроші за номером телефону у мобільному Приват24, треба перейти до сервісів, натиснути "Переказ на картку" й у вікні, що з’явилося, вибрати одержувача з телефонної книги. Гроші надійдуть одержувачеві онлайн", - пояснили в банку.

Економічна правда