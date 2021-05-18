Словацкая железная дорога восстанавливает международные маршруты, но пока не в Украину
Словацкая железная дорога объявила о восстановлении большинства международных маршрутов, но украинские не вошли в этот список.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Aktuality.
В связи с улучшением эпидемической ситуации, до 13 июня железная дорога планирует восстановить почти все маршруты, сообщил представитель компании Томаш Ковач.
С 1 июня возобновится курсирование поезда по маршруту Будапешт – Братислава – Варшава – Тересполь – Брест – кроме белорусского участка. Также восстановится поезд Прага – Братислава – Будапешт.
С 13 июня начнет работать экспресс от Жилины (Словакия) в Прагу на всей протяженности маршрута.
Направления Кошице – Мукачево, Кошице – Чиерна-над-Тисоу – Чоп, Попрад-Татры – Мушина (Польша) и поезда из Кошице в Прагу остаются приостановленными.
Спикер отметил, что железная дорога ведет активные переговоры с партнерами-перевозчиками об их восстановлении.
Напомним, несколько дней назад "Укрзализныця" объявила об открытии продажи билетов на некоторые международные маршруты – в Венгрию и Австрию, и ожидает в ближайшее время восстановления сообщения с Польшей.
Читайте также: Условия въезда в Грецию и не только: когда и как ЕС будет пускать туристов из Украины
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua