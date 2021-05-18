Словацька залізниця відновлює міжнародні маршрути, але поки не до України

Словацька залізниця оголосила про відновлення більшості міжнародних маршрутів, але українські не увійшли до цього списку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Aktuality.

У зв’язку з покращенням епідеміологічної ситуації, до 13 червня залізниця планує відновити майже усі маршрути, повідомив речник компанії Томаш Ковач.

З 1 червня відновиться курсування потягу за маршрутом Будапешт-Братислава-Варшава-Тересполь-Брест - крім білоруської ділянки. Також відновиться потяг Прага-Братислава-Будапешт.

З 13 червня почне працювати експрес від Жиліни (Словаччина) до Праги на усій довжині маршруту.

Напрямки Кошице-Мукачево, Кошице - Чиєрна-над-Тісоу - Чоп, Попрад-Татри - Мушина (Польща) та потяги з Кошице до Праги залишаються призупиненими.

Речник зазначив, що залізниця веде активні перемовини з партнерами-перевізниками щодо їхнього відновлення.

Нагадаємо, кілька днів тому "Укрзалізниця" оголосила про відкриття продажу квитків на деякі міжнародні маршрути - до Угорщини та Австрії, та очікує найближчим часом відновити сполучення з Польщею.

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Європейська правда