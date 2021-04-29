Байден представил новый план поддержки семей на 1,8 триллиона долларов

Президент США Джо Байден представил Конгрессу план поддержки американских семей на 1,8 трлн долл - новый "семейный план" предусматривает расходы в 1 трлн долл в течение 10 лет и налоговые льготы на 800 млрд долл.

Об этом сообщают Forbes и Белый дом, который опубликовал ремарки обращения Байдена к Конгрессу.

"Сегодня я хочу поговорить о кризисе - и о возможности. О восстановлении нашей нации и возрождении нашей демократии.

Прошло 100 дней, как я принял присягу и стал президентом государства, которое пережило кризис. Худшую пандемию за столетие, худший экономический кризис со времен Великой депрессии, самое страшное нападение на нашу демократию после Гражданской войны.

Теперь, спустя 100 дней, я могу доложить нации: Америка поднимается заново", - сказал Байден.

Он также отчитался, что удалось сделать за 100 дней на должности.

"Я не буду требовать увеличения налогов для людей, которые зарабатывают менее 400 тыс долларов в год. Пришло время корпоративной Америке и богатым 1% американцам заплатить свою справедливую долю. Недавнее исследование показывает, что в прошлом году 55 крупнейших корпораций страны заплатили ноль федерального налога на прибыль.

Многие компании уклоняются от уплаты налогов через налоговые гавани от Швейцарии до Бермудских островов и Каймановых островов. И они получают выгоду от налоговых лазеек, позволяющих выводить прибыль за границу. Это неправильно.

Мы собираемся реформировать корпоративные налоги, чтобы они платили надлежащую долю. И мы будем вознаграждать труд, а не богатство", - рассказал Байден.

По его словам, для людей, которые зарабатывают более 1 млн долл в год, вырастет максимальная ставка на прирост капитала и дивиденды - с 20% до 39,6%. С учетом налога на зарплату и инвестиции (каждый по 3,8%) максимальные ставки на прирост капитала и зарплату составят 43,4% по сравнению с текущей ставкой 23,8%.

В результате бюджет, по словам Байдена, получит дополнительные доходы в 700 млрд долл.

Президент США добавил, что общие федеральные расходы в рамках "Американского семейного плана" достигнут 1 трлн долл в течение 10 лет, еще 0,8 трлн долл - налоговые вычеты и льготы.

В частности, 225 млрд долл планируется направить на финансирование детсадов и других заведений для ухода за детьми - для помощи женщинам быстрее вернуться к работе после родов.

Также 225 млрд долл направят на 10-летнюю программу оплачиваемых отпусков по семейным и медицинским обстоятельствам.

"По этой программе работники смогут взять 12 недель отпуска, во время которой им будут платить как минимум две трети их зарплаты (но не более 4000 долл в месяц)", - цитирует Forbes Байдена.

Кроме этого, 511 млрд долл пойдут на образование, в том числе - 200 млрд до на бесплатные детские сады и 109 млрд долл - на два бесплатных года учебы в общественных колледжах для всех американцев, в том числе иммигрантов.

Также 39 млрд - выделят на субсидирование двух лет обучения в четырехлетних колледжах (университетах), в которых традиционно учатся темнокожие студенты, для студентов из семей, зарабатывающих менее 125 тыс долл в год.

Еще 45 млрд долл направят на бесплатное питание для детей в бедных районах.

Байден также, в частности, предлагает продлить налоговые льготы для семей с детьми и повысить зарплату работникам сферы ухода за детьми.

Напомним:

В марте президент США Джо Байден подписал "Американский план спасения" — антикризисный пакет размером 1,9 триллиона долларов.

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Экономическая правда