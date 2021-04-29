Байден представив новий план підтримки сімей на 1,8 трильйона доларів

Президент США Джо Байден представив Конгресу план підтримки американських сімей на 1,8 трл дол - новий "сімейний план" передбачає витрати в 1 трлн дол протягом 10 років та податкові пільги на 800 млрд дол.

Про це повідомляють Forbes та Білий дім, який опублікував ремарки звернення Байдена до Конгресу.

"Сьогодні я хочу поговорити про кризу - і про можливості. Про відбудову нашої нації та відродження нашої демократії.

Минуло 100 днів, як я склав присягу та став президентом держави, яка пережила кризу. Найгіршу пандемію за століття, найгіршу економічну кризу з часів Великої депресії, найстрашніший напад на нашу демократію після Громадянської війни.

Тепер, лише через 100 днів, я можу доповісти нації: Америка піднімається заново", - сказав Байден.

Він також прозвітував, що вдалось зробити за 100 днів на посаді.

"Я не буду вимагати збільшення податків для людей, які заробляють менше 400 тис доларів на рік. Настав час корпоративній Америці та найбагатшим 1% американців заплатити свою справедливу частку. Недавнє дослідження показує, що минулого року 55 найбільших корпорацій країни сплатили нуль федерального податку на прибуток.

Багато компаній ухиляються від сплати податків через податкові гавані від Швейцарії до Бермудських островів та Кайманових островів. І вони отримують вигоду від податкових лазівок, що дозволяють виводити прибуток за кордон. Це неправильно.

Ми збираємося реформувати корпоративні податки, щоб вони сплачували належну частку. І ми будемо винагороджувати працю, а не багатство", - розповів Байден.

За його словами, для людей, які заробляють понад 1 млн дол на рік, виросте максимальна ставка на приріст капіталу і дивіденди - з 20% до 39,6%. З урахуванням податку на зарплату і інвестиції (кожен по 3,8%) максимальні ставки на приріст капіталу і зарплату складуть 43,4% в порівнянні з поточною ставкою 23,8%.

У результаті бюджет, за словами Байдена, отримає додаткові доходи в 700 млрд дол.

Президент США додав, що загальні федеральні витрати в рамках "Американського сімейного плану" досягнуть 1 трлн дол протягом 10 років, ще 0,8 трлн дол - податкові відрахування і пільги.

Зокрема, 225 млрд дол планують спрямувати на фінансування дитсадків та інших закладів для догляду за дітьми - для допомоги жінкам швидше повернутися до роботи після пологів.

Також 225 млрд дол спрямують на 10-річну програму оплачуваних відпусток за сімейними та медичним обставинами.

"За цією програмою працівники зможуть взяти 12 тижнів відпустки, під час якої їм будуть платити як мінімум дві третини їх зарплати (але не більше 4000 дол в місяць)", - цитує Forbes Байдена.

Крім цього, 511 млрд дол спрямують на освіту, у тому числі - 200 млрд до на безкоштовні дитячі садки і 109 млрд дол - на два безкоштовних роки навчання в громадських коледжах для всіх американців, у тому числі іммігрантів.

Також 39 млрд - виділять на субсидування двох років навчання в чотирирічних коледжах (університетах), у яких традиційно навчаються темношкірі студенти, для студентів із сімей, котрі заробляють менше 125 тис дол на рік.

Ще 45 млрд дол спрямують на безкоштовне харчування для дітей в бідних районах.

Байден також, зокрема, пропонує продовжити податкові пільги для сімей з дітьми та підвищити зарплату працівникам сфери догляду за дітьми.

Нагадаємо:

У березні президент США Джо Байден підписав "Американський план порятунку" - антикризовий пакет розміром 1,9 трильйона доларів.

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Економічна правда