Е0паспорта приравняют к обычным: закон пошел на подпись президенту

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект №4355, который предоставляет электронной версии паспорта в смартфоне статус полноценного документа - документ передали на подпись президенту.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Согласно данным в пояснительной записке, закон начнет действовать с 23 августа и вносит следующие новации:

▪️ закрепляет определение терминов "е-паспорт", "е-паспорт для выезда за границу";

▪️ устанавливает, что е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются бесплатно и могут предъявляться по территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы и линии разграничения с оккупированными территориями;

▪️ предусматривает наличие в е-паспортах информации о месте жительства и код налогоплательщика.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также пояснил, что теперь можно использовать цифровые паспорта наравне с бумажными и не волноваться, если забыл бумажный документ дома. Всегда можно использовать паспорт в приложении "Дія".

"Открытие банковского счета онлайн, кассовые операции в банке, путешествие поездом или самолетом внутри страны, заселение в отель, получение посылок на почте, подтверждение возраста в супермаркете", - перечислил Федоров удобства от е-паспорта.

Напомним:

30 марта Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет электронной версии паспорта в смартфоне статус полноценного документа.

Экономическая правда