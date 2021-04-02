Е-паспорти прирівняють до звичайних: закон пішов на підпис президенту
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроєкт №4355, який надає електронній версії паспорту у смартфоні статус повноцінного документа - документ передали на підпис президенту.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Згідно з даними у пояснювальній записці, закон почне діяти з 23 серпня і вносить наступні новації:
▪️ закріплює визначення термінів "е-паспорт", "е-паспорт для виїзду за кордон";
▪️ встановлює, що е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються безкоштовно та можуть пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону та лінії розмежування з окупованими територіями.
▪️ передбачає наявність в е-паспортах інформації про місце проживання та код платника податків.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також пояснив, що тепер можна використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими і не хвилюватися, якщо забув паперовий документ вдома. Завжди можна використовувати паспорт в додатку "Дія".
"Відкриття банківського рахунку онлайн, касові операції в банку, подорож поїздом або літаком всередині країни, заселення в готель, отримання посилок на пошті, підтвердження віку в супермаркеті", - перерахував Федоров зручності від е-паспорта.
Нагадаємо:
30 березня Верховна Рада проголосувала за закон, який надає електронній версії паспорту у смартфоні статус повноцінного документу.
Економічна правда
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