Аэропорт "Львов" отменяет рейсы – засыпало снегом

Из-за сложных погодных условий в международном аэропорту "Львов" отменен ряд рейсов.
Источник: международный аэропорт "Львов", МВД, ГСЧС
Дословно: "Рейсы THY0443/THY0444 Стамбул - Львов - Стамбул (07.02.2021) отменены из-за метеоусловий.
Рейс WRC164 Львов - Борисполь отменен из-за метеоусловий".
Детали: Сообщается также, что из-за сложных погодных условий авиакомпания Pegasus Airlines перенесла рейсы PGT7420 Стамбул-Львов и PGT7421 Львов-Стамбул с 7 на 8 февраля.
Кроме того, рейсы авиакомпании WizzAir WZZ6761/6762 Львов-Дортмунд-Львов перенесены с 7 на 8 февраля из-за метеоусловий Дортмунда.
Вместе с тем, МВД сообщает, что из-за погодных условий во Львовской области вводят ограничения движения грузового автомобильного транспорта на дорогах государственного значения с 22:00 7 февраля до 3:00 8 февраля.
Тяжеловесный транспорт направляется в определенные места отстоя и на стоянки АЗС.
Перечень дорог, на которых вводится ограничение движения:
М-06 Киев - Чоп км 432 + 877 - км 622 + 256 м;
М-10 Львов - Краковец;
М-11 Львов - Шегини;
М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская;
Западный обход города Львова;
Подъезд к городу Львову;
Н-09 Мукачево - Львов.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 22:00 наблюдался местами небольшой снег во Львовской (снежный покров до 10 см), Тернопольской (до 8 см), Хмельницкой (7 см), Ивано-Франковской (до 8 см), Винницкой (7 см) и Ровенской (до 3 см) областях, в Закарпатской – дождь.
Вместе с тем, до конца суток 7 февраля прогнозировался в западной части страны снег, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях значительный снег, на Закарпатье снег с дождем, гололед.