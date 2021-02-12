ЕС профинансирует строительство второй полосы в "Борисполе"

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине кредит в размере 270 млн евро на реконструкцию летной зоны №2 в аэропорту Борисполь.

Как отмечается в сообщении украинского правительства, это однj из соглашений, подписанных во время рабочего визита премьера в штаб-квартиру ЕИБ в Люксембурге.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей Facebook-cторинци детализировал, что соглашение предусматривает в том числе строительство современной взлетно-посадочной полосы, системы рулежных дорожек и другой необходимой инфраструктуры.

Он отметил, что существующая искусственная взлетно-посадочная полоса №2 была введена в эксплуатацию еще в 1971 году и уже отработала свой 50 летний ресурс.

"Благодаря реализации проекта, мы ожидаем увеличить пропускную способность аэропорта до 56 млн пассажиров в год, в том числе, за счет повышения технического оснащения, конкурентоспособности предприятия, расширение сети маршрутов и привлечения новых авиаперевозчиков", - отметил министр.

Реконструкция летной зоны будет осуществляться с учетом рекомендаций международных организаций ICAO и IATA при эксплуатации крупногабаритных самолетов.

Льготный период кредита составляет 3 года, а период погашения, включая льготный период - 20 лет.

Как уже сообщалось, ЕИБ также выделит 50 млн евро на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Европейская правда