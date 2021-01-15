Несмотря на санкции США значительную часть "Северного потока-2" могут завершить к июню - СМИ

Значительную часть работ по строительству российского "Северного Потока-2" на территории Дании и Германии могут завершить в первой половине 2021 года несмотря на санкции США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на график работ и собственные источники.

В декабре 2019 года строительство "Северного потока-2" остановили на фоне усиленных санкций со стороны США - тогда из 1230 км газопровода осталось еще 160 км. Однако в Германии строительство 2,6 км газопровода возобновилось 11 декабря и завершилось к концу месяца.

15 января начнется проверка уже возведенного газопровода в датских водах, новое строительство хотят развернуть в конце месяца. Эти работы планируется завершить до конца мая, после чего начнется строительство в водах Германии. Его ожидают завершить до июня.

Напомним:

Государственный департамент США сообщил европейским компаниям, которые причастны к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций администрацией пока действующего президента Дональда Трампа.

Норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод "Северный поток-2" после окончания его строительства, отказалась предоставлять эту услугу после новых санкций США.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года в территориальных водах Дании начнутся работы по укладке труб для российского газопровода "Северный поток-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2"

Экономическая правда