Попри санкції США значну частину "Північного потоку-2" можуть завершити до червня - ЗМІ

Значну частину робіт з будівництва російського "Північного Потоку-2" на території Данії та Німеччини можуть завершити у першій половині 2021 року попри санкції США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланнями на графік робіт та власні джерела.

У грудні 2019 року будівництво "Північного потоку-2" зупинили на тлі посилених санкцій з боку США - тоді з 1230 км газопроводу залишилося ще 160 км. Проте у Німеччині будівництво ще 2,6 км газопроводу відновилося 11 грудня та завершилося до кінця місяця.

15 січня розпочнеться перевірка вже зведеного газопроводу у данських водах, нове будівництво хочуть розгорнути наприкінці місяця. Ці роботи планують завершити до кінця травня, після чого розпочнеться будівництво у водах Німеччини. Його очікують завершити до червня.

Нагадаємо:

Державний департамент США повідомив європейські компанії, які причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик запровадження нових санкцій адміністрацією наразі чинного президента Дональда Трампа.

Норвезька компанія DNV GL, яка повинна була сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після закінчення його будівництва, відмовилася надавати цю послугу після нових санкцій США.

Раніше повідомлялося, що у січні 2021 року в територіальних водах Данії розпочнуться роботи з укладання труб для російського газопроводу "Північний потік-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проєкту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачено нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2"

Економічна правда