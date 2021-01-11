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Акции Twitter обвалились после блокировки аккаунта Трампа

Понедельник, 11 января 2021, 12:35

Акции Twitter, котирующихся в Германии упали на 8% в первый торговый день после того, как поздно в пятницу компания навсегда заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Компания заявила, что остановка аккаунта Трампа, который насчитывал более 88 миллионов фолловеров, связана с риском дальнейшего насилия после штурма Капитолия США в среду.

В понедельник утром акции социальной сети, котирующихся в США, также упали на 8%.

После штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию.

Подробнее о других изменениях, которые произошли после штурма парламента США сторонниками Трампа, читайте в статье Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США.

Европейская правда

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Twitter акции США

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