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Акції Twitter обвалилися після блокування акаунту Трампа

Понеділок, 11 січня 2021, 12:35

Акції Twitter, що котируються в Німеччині, впали на 8% у перший торговий день після того, як пізно в п’ятницю компанія назавжди заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Компанія заявила, що зупинка акаунту Трампа, який налічував понад 88 мільйонів фоловерів, пов'язана з ризиком подальшого насильства після штурму Капітолію США в середу.

У понеділок вранці акції соціальної мережі, що котируються в США, також впали на 8%.

Після штурму Капітолія 6 січня Twitter видалив аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.

Детальніше про інші зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.

Європейська правда

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Twitter акції США

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