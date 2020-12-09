Все разделы
Укр / Рус

Конгресс США поддержал ужесточение санкций против "Северного потока–2"

Среда, 9 декабря 2020, 10:20
 

Нижняя палата Конгресса проголосовала за принятие оборонного бюджета США на 2021, который включает усиление санкций против Северного потока 2. Законопроект поддержали 289 из 431 членов Палаты представителей.

Источник: Bloomberg

Детали: Санкции против "Северного потока 2" и "Турецкого потока" включают в себя введение ограничений при содействии продаже, аренде или предоставлении трубоукладочные оборудования для строительства газопроводов, предоставлению страхования и перестрахования.

Под санкции также попадут услуги или помещения для технической модернизации судов, связанных со строительством газопроводов.

Что предшествовало: Власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания планируют создать специальный фонд, который будут использовать для продолжения строительства российского газопровода в обход санкций США.

Напомним: 21 декабря 2019 года США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Россия после этого говорила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2"

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Северный поток США

powered by lun.ua
Материалы по теме
Посольство США в Германии призвало остановить строительство "Северного потока-2" 6 декабря 2020, 10:00
Трамп хочет ветировать оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока–2" 4 декабря 2020, 09:50
В Германии придумали, как обойти санкции США против "Северного потока-2" – Bild 2 декабря 2020, 14:53
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!