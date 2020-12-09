Конгресс США поддержал ужесточение санкций против "Северного потока–2"
Нижняя палата Конгресса проголосовала за принятие оборонного бюджета США на 2021, который включает усиление санкций против Северного потока 2. Законопроект поддержали 289 из 431 членов Палаты представителей.
Источник: Bloomberg
Детали: Санкции против "Северного потока 2" и "Турецкого потока" включают в себя введение ограничений при содействии продаже, аренде или предоставлении трубоукладочные оборудования для строительства газопроводов, предоставлению страхования и перестрахования.
Под санкции также попадут услуги или помещения для технической модернизации судов, связанных со строительством газопроводов.
Что предшествовало: Власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания планируют создать специальный фонд, который будут использовать для продолжения строительства российского газопровода в обход санкций США.
Напомним: 21 декабря 2019 года США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.
Россия после этого говорила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.
Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2"
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