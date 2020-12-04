Чехия планирует отказаться от угля до 2038 года
Чехия намерена отказаться от использования угля до 2038 года.
Такое решение приняла правительственная угольная комиссия в Праге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Министр промышленности Карел Гавличек, представляя решение, назвал дату компромиссной. Он отметил, что "последнее слово будет за правительством, которому комиссия еще в этом году предложит "выход из угля" в 2038 году.
Экологи призвали к более раннему отказу от ископаемого топлива, а врачи предупреждали о последствиях загрязнения воздуха от угольных электростанций.
В прошлом году 49% электроэнергии в Чехии было произведено из угля.
Уголь планируют заменить возобновляемыми источниками энергии, а также существующими и новыми ядерными реакторами.
"У нас есть четкая дорожная карта для расширения ядерной энергетики", - сказал министр Гавличек.
Критики энергетической политики правительства отмечают, что Чехия ежегодно экспортирует большое количество электроэнергии.
Угольная комиссия была создана в июле 2019 года, она включает представителей министерств, парламента, промышленности, бизнеса, регионов и экологических ассоциаций.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua