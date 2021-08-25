Чехия открылась для вакцинированных украинцев

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Правительство Чехии разрешило въезд гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Соответствующая информация размещена на интерактивной карте МИД Украины.

Въезд разрешен украинцам, которые прошли курс вакцинации сертифицированными в ЕС препаратами Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield и получили на портале или в приложении "Дія" сертификат установленного образца.

При этом въезд разрешен гражданам Украины, у которых после вакцинации второй дозой прошло не менее 14 дней, при условии наличия:

- сертификата о полном курсе вакцинации на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированном лице, типе вакцины, идентификационных данных учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код);

- заполненного перед выездом в Чехию въездного формуляра Чешской Республики, который нужно заполнить онлайн по ссылке: https://plf.uzis.cz/. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует предъявить во время пограничного контроля или при проверке места жительства;

- действительного биометрического паспорта для выезда за границу;

- медицинской страховки на весь срок поездки.

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Европейская правда