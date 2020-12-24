В Запорожье открыли новый автомобильный мост на остров Хортица

Президент Владимир Зеленский открыл в Запорожье автомобильное движение по новому мосту через реку Старый Днепр на остров Хортица.

Источник: Сайт Офиса президента, Укравтодор в Facebook

Детали: Зеленский рассказал, что протяженность всего Запорожского моста - более 9 километров, он состоит из шести транспортных развязок, в составе которых - 27 искусственных сооружений.

Также по его словам, эту переправу хотели построить еще с 1965 году и в четверг открыли первую часть моста.

🚗🚌Як транспорт рухатиметься Балковим мостом у Запоріжжі? 🌉 Відсьогодні, 24 грудня, за участі Президента України... Опубліковано Укравтодор Четвер, 24 грудня 2020 р.

Дословно: "Верховое сооружение Балкового моста создало сразу три полосы движения. Строительство низового сооружения Балкового моста продолжается".

Предыстория:

В феврале 2020 стало известно, что тендер на достройку моста в Запорожье выиграла турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat, она предложила 11,9 миллиарда гривен, начальная цена на аукционе составляла 12,3 миллиарда гривен.

В ноябре 2019 премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на завершение строительства моста в Запорожье правительство выделило 1,2 миллиарда гривен и пообещал сдать объект за 2-3 года.

Украинская правда