У Запоріжжі відкрили новий автомобільний міст на острів Хортиця

Президент Володимир Зеленський відкрив у Запоріжжі автомобільний рух по новому мосту через річку Старий Дніпро на острів Хортиця.

Джерело: Сайт Офісу президента, Укравтодор у Facebook

Деталі: Зеленський розповів, що протяжність всього Запорізького мосту – понад 9 кілометрів, він складається з шести транспортних розв'язок, у складі яких – 27 штучних споруд.

Також за його словами, цю переправу хотіли побудувати ще з 1965 року і у четвер відкрили першу частину мосту.

🚗🚌Як транспорт рухатиметься Балковим мостом у Запоріжжі? 🌉 Відсьогодні, 24 грудня, за участі Президента України... Опубліковано Укравтодор Четвер, 24 грудня 2020 р.

Дослівно: "Верхова споруда Балкового мосту створила одразу три смуги руху. Будівництво низової споруди Балкового мосту триває, відкриття руху нею з Хортиці значно розвантажить Запоріжжя".

Передісторія:

У лютому 2020 року стало відомо, що тендер на добудову мосту в Запоріжжі виграла турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat, вона запропонувала 11,9 мільярда гривень, початкова ціна на аукціоні сягала 12,3 мільярда гривень.

У листопаді 2019 року прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на закінчення будівництва моста в Запоріжжі уряд виділив 1,2 мільярда гривень і пообіцяв здати об’єкт за 2-3 роки.

Українська правда