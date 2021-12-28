За две недели декабря Укравтодор потратит на ремонт дорог более 20 миллиардов

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Выделенные Укравтодору дополнительные 19,25 млрд грн государственная компания должна использовать до начала действия закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", то есть до 1 января 2022 года.

Как сообщили ЭП в Укравтодоре, эти средства не предусматриваются на новые объекты, а будут направлены по уже утвержденному перечню "строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

"С учетом увеличения общего объема расходов по перечню на 19 млрд грн и направления на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дополнительно 1 млрд грн", - отметили в компании.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада внесла изменения в смету, которые предполагают увеличение доходов и расходов государственного бюджета почти на 50 млрд грн. Получателем 19,25 млрд грн от этой суммы является Укравтодор.

Этот закон президент Зеленский подписал 8 декабря, а вступил в силу документ 9 декабря. Даже если Министерство финансов направило все 19,25 млрд грн на следующий же день, с учетом выходных и праздничных дней декабря в Укравтодоре есть 15 дней на то, чтобы использовать эти средства, а иначе они вернутся в Государственную казначейскую службу.

Но кроме этих 20 миллиардов, Укравтодор должен использовать средства, которые ранее были распределены для него. Так, по данным ГКСУ, за январь-ноябрь дорожное ведомство использовало 91,3 миллиарда из 107, то есть 85,2%.

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Илья Колдомасов, ЭП