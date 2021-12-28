За две недели декабря Укравтодор потратит на ремонт дорог более 20 миллиардов
Выделенные Укравтодору дополнительные 19,25 млрд грн государственная компания должна использовать до начала действия закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", то есть до 1 января 2022 года.
Как сообщили ЭП в Укравтодоре, эти средства не предусматриваются на новые объекты, а будут направлены по уже утвержденному перечню "строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения".
"С учетом увеличения общего объема расходов по перечню на 19 млрд грн и направления на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дополнительно 1 млрд грн", - отметили в компании.
Напомним, 2 декабря Верховная Рада внесла изменения в смету, которые предполагают увеличение доходов и расходов государственного бюджета почти на 50 млрд грн. Получателем 19,25 млрд грн от этой суммы является Укравтодор.
Этот закон президент Зеленский подписал 8 декабря, а вступил в силу документ 9 декабря. Даже если Министерство финансов направило все 19,25 млрд грн на следующий же день, с учетом выходных и праздничных дней декабря в Укравтодоре есть 15 дней на то, чтобы использовать эти средства, а иначе они вернутся в Государственную казначейскую службу.
Но кроме этих 20 миллиардов, Укравтодор должен использовать средства, которые ранее были распределены для него. Так, по данным ГКСУ, за январь-ноябрь дорожное ведомство использовало 91,3 миллиарда из 107, то есть 85,2%.
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Илья Колдомасов, ЭП
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