Будувати міст в Запоріжжі буде турецька компанія — результати тендеру

Тендер на добудову мосту в Запоріжжі виграла турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat, вона запропонувала 11,9 мільярда гривень, початкова ціна на аукціоні сягала 12,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє майданчик Prozzoro.

Onur Taahhut опонувала ще одна турецька компанія - Gocay Insaat, яка запропонувала дорожчу суму.

В результаті тендеру вдалося зекономити близько 400 мільйонів гривень.

У документації повідомляється, що мост має бути добудований до 31 грудня 2023 року.

Нагадуємо:

У листопаді минулого року прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на закінчення будівництва моста в Запоріжжі уряд виділив 1,2 мільярда гривень і пообіцяв здати об’єкт за 2-3 роки.

