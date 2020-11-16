Суд вынес приговоры по делу Микитася о завладении средствами Нацгвардии

Алиса Гринчук и Елена Солома получили до 4 лет лишения свободы за подделку документов и сокрытие преступления. Они были оценщиками по делу.

Об этом сообщает Слово и дело.

Соломенский суд г. Киева признал виновными Алису Гринчук и Елену Солома в причастности к завладению Максимом Микитасем более 81 миллиона гривен Национальной гвардии Украины.

Суд назначил им лишение свободы на 4 и 3 года соответственно с испытательными сроками в 2 года и 1 год.

Отмечается, что оценщики также пошли на сделку о признании виновности с прокурором САП.

Напомним:

В 2000-х Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который тем же застройщиком строился на окраине, возле станции метро "Красный хутор".

Досудебное расследование установило, что стоимость этих квартир на 81,6 млн грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Сам Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре прошлого года.