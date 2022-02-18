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Откаты на строительстве дорог составляют 30% – бывший "дорожный король"

Пятница, 18 февраля 2022, 11:05
 
ДЖЕРЕЛО: PRESIDENT.GOV.UA

Коррупционная составляющая при строительных и ремонтных работах на автомобильных дорогах в Украине составляет до 30%.

Об этом заявил бизнесмен Амик Амирханян, компании которого ранее занимались строительством дорог, в интервью ЭП.

По его словам, в тендерах в рамках "Большого строительства" происходит искусственное завышение стоимости дорожного строительства и дополнительный расход средств.

"Думаю, процентов на 30 работы [по строительству дорог] могли бы стоить дешевле. Просто, понимаете, никакая финансовая инспекция не сможет определить то, что мы можем определить. Только дорожник может вычислить, где воруют деньги на дорогах", – сказал Амирханян.

По его словам, откаты на "Большом строительстве" производятся в криптовалютах и их получает в том числе Служба безопасности за "крышевание".

"У меня есть информация, что сегодня даже СБУ от всех тендеров получает за прикрытие дорожников 0,5%. Это получают в криптовалюте", – заявил бизнесмен.

Подробнее читайте в интервью: Бывший "дорожный король" Амирханян: об откатах в "Большом строительстве" и выходе на Зеленского через Comedy club

Экономическая правда

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дороги строительство

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