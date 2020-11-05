"Давление здравого смысла": Нардеп Холодов заявил, что собирает подписи за отставку главы Фонда госимущества

Нардеп от "Слуги народа" Антон Холодов подтвердил, что давит на главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, поскольку, по его словам, против него открыто как минимум 6 уголовных дел. Холодов также собирает подписи нардепов за отставку Сенниченко.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Под давлением здравого смысла. Всеми СМИ и Фейсбуком пронеслась новость о том, что я давлю на главу ФГИ Дмитрия Сенниченко Да. Я давлю. Потому что против главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко сейчас открыто как минимум 6 уголовных производств", - написал Холодов .

По словам Холодова, уголовные производства, в частности, открыли по:

незаконным действиям по утверждению результатов аукциона по приватизации гостиницы "Днепр";

попітке доведения до искусственного банкротства ГП "Завод "Электротяжмаш";

нарушению процедур формирования перечня объектов приватизации;

недекларированию имущества.

незаконному назначению большого количества заместителей.

"Все это - серьезные дела. Это не мелочи и пустые формальности, здесь речь идет о стратегических государственных активах, миллиардах гривен и репутации страны. Поэтому я на него и давлю. Я считаю, что чиновник с таким багажом не должен возглавлять важный государственный орган.

Я считаю, что он провалил работу по приватизации, и вместо того, чтобы признать это и уйти в отставку, он все время врет и оправдывается", - утверждает Холодов.

"Я собираю подписи народных депутатов за отставку Сенниченко. Считаю, что деятельность Сенниченко является непрофессиональной, деструктивной и его нужно срочно увольнять. Чем быстрее это произойдет - тем меньше вреда стране он успеет причинить. Как говорил Президент? Не умеешь работать - освободи место другому. Єто называется здравый смысл. Ничего личного, только интересы государства", - добавил он.

Напомним:

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов осуществляет "противозаконное давление" на Фонд государственного имущества, заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

Экономическая правда