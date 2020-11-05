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"Давление здравого смысла": Нардеп Холодов заявил, что собирает подписи за отставку главы Фонда госимущества

Четверг, 5 ноября 2020, 15:00
 

Нардеп от "Слуги народа" Антон Холодов подтвердил, что давит на главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, поскольку, по его словам, против него открыто как минимум 6 уголовных дел. Холодов также собирает подписи нардепов за отставку Сенниченко.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Под давлением здравого смысла. Всеми СМИ и Фейсбуком пронеслась новость о том, что я давлю на главу ФГИ Дмитрия Сенниченко Да. Я давлю. Потому что против главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко сейчас открыто как минимум 6 уголовных производств", - написал Холодов .

По словам Холодова, уголовные производства, в частности, открыли по:

  • незаконным действиям по утверждению результатов аукциона по приватизации гостиницы "Днепр";
  • попітке доведения до искусственного банкротства ГП "Завод "Электротяжмаш";
  • нарушению процедур формирования перечня объектов приватизации;
  • недекларированию имущества.
  • незаконному назначению большого количества заместителей.

"Все это - серьезные дела. Это не мелочи и пустые формальности, здесь речь идет о стратегических государственных активах, миллиардах гривен и репутации страны. Поэтому я на него и давлю. Я считаю, что чиновник с таким багажом не должен возглавлять важный государственный орган.

Я считаю, что он провалил работу по приватизации, и вместо того, чтобы признать это и уйти в отставку, он все время врет и оправдывается", - утверждает Холодов.

"Я собираю подписи народных депутатов за отставку Сенниченко. Считаю, что деятельность Сенниченко является непрофессиональной, деструктивной и его нужно срочно увольнять. Чем быстрее это произойдет - тем меньше вреда стране он успеет причинить. Как говорил Президент? Не умеешь работать - освободи место другому. Єто называется здравый смысл. Ничего личного, только интересы государства", - добавил он.

Напомним:

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов осуществляет "противозаконное давление" на Фонд государственного имущества, заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

Экономическая правда

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Фонд госимущества

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