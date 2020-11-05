"Тиск здорового глузду": Нардеп Холодов заявив, що збирає підписи за відставку голови Фонду держмайна

Нардеп від "Слуги народу" Антон Холодов підтвердив, що тисне на голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, бо, за його словами, проти нього відкрито як мінімум 6 кримінальних справ. Холодов також збирає підписи нардепів за відставку Сенниченка.

Про це він повідомив у Facebook.

"Під тиском здорового глузду. Всіма ЗМІ і Фейсбуком пронеслася новина, про те, що я тисну на главу ФДМ Дмитра Сенниченка Так. Я тисну. Тому що проти глави Фонду державного майна Дмитра Сенниченка зараз відкрито як мінімум 6 кримінальних проваджень", - написав Холодов.

За словами Холодова, кримінальні провадження, зокрема, відкрили щодо:

незаконних дій щодо затвердження результатів аукціону по приватизації готелю "Дніпро";

спроби доведення до штучного банкрутства ДП "Завод" Електроважмаш ";

порушення процедур формування переліку об'єктів приватизації;

недекларування майна.

незаконне призначення великої кількості заступників.

"Все це - серйозні справи. Це не дрібниці і порожні формальності, тут мова йде про стратегічні державних активах, мільярдах гривень і репутації країни. Тому я на нього і тисну. Я вважаю, що чиновник з таким багажем не повинен очолювати важливий державний орган.

Я вважаю, що він провалив роботу по приватизації, і замість того, щоб визнати це і піти у відставку, він весь час бреше і виправдовується", - стверджує Холодов.

"Я збираю підписи народних депутатів за відставку Сенниченка. Вважаю, що діяльність Сенниченка є непрофесійною, деструктивної і його потрібно терміново звільняти. Чим швидше це відбудеться - тим менше шкоди країні він встигне заподіяти. Як говорив Президент? Не вмієш працювати - звільни місце іншому. Це називається здоровий глузд. Нічого особистого, тільки інтереси держави", - додав він.

Нагадаємо:

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов здійснює "протизаконний тиск" на Фонд державного майна, заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко.

Економічна правда