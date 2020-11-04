Глава Фонда госимущества обвиняет нардепа Холодова в давлении
Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов осуществляет "противозаконное давление" на Фонд государственного имущества.
Об этом написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.
"Холодов трубит на все стороны, приватизация "Днепра" была незаконной, потому что деньги за него дали какие-то не такие. Информирую: проверка происхождения денег, за которые купили отель, ни в коем случае не является делом Фонда госимущества, пока существует финмониторинг и правоохранительные органы", - написал Сенниченко.
По его словам, Фонд направил десятки писем в компетентные органы, чтобы все операции были проверены.
"Так или иначе, задачей Фонда является защитить интерес государства... И точно так же добросовестно он будет следить за тем, чтобы инвестиционные обязанности по отелю были выполнены... И именно это мешает нам делать нардеп Холодов", - добавил Сенниченко.
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Экономическая правда
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