Глава Фонда госимущества обвиняет нардепа Холодова в давлении

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов осуществляет "противозаконное давление" на Фонд государственного имущества.

Об этом написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

"Холодов трубит на все стороны, приватизация "Днепра" была незаконной, потому что деньги за него дали какие-то не такие. Информирую: проверка происхождения денег, за которые купили отель, ни в коем случае не является делом Фонда госимущества, пока существует финмониторинг и правоохранительные органы", - написал Сенниченко.

По его словам, Фонд направил десятки писем в компетентные органы, чтобы все операции были проверены.

"Так или иначе, задачей Фонда является защитить интерес государства... И точно так же добросовестно он будет следить за тем, чтобы инвестиционные обязанности по отелю были выполнены... И именно это мешает нам делать нардеп Холодов", - добавил Сенниченко.

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Экономическая правда