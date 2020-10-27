Готель "Дніпро": НАБУ зобов'язали відкрити справу про купівлю за кредити банків з рефінансом НБУ

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне зловживання владою та службовим становищем головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком під час продажу державного ПрАТ "Готель "Дніпро".

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на ухвалу ВАКС від 7 вересня.

"Таку ухвалу ВАКС виніс 7 вересня у відповідь на скаргу адвоката Ольги Колесник.

У скарзі було сказано, що в кінці серпня клієнт адвоката Колесник направив до НАБУ заяву про можливе вчинення злочину під час продажу 100% акцій столичного готелю "Дніпро". Заяви також були надіслані до Офісу Генпрокурора та ДБР. У них було вказано, що 15 липня ФДМУ провів аукціон з продажу готелю, за його результатами договір куплі-продажу було укладено з ТОВ "Смартленд", що запропонувало 1,10 млрд грн.

Заявник вказав, що при цьому в довідках фірми та в ЗМІ були названі різні бенефіціари, а також було порушено положення законодавства про приватизацію в частині залучення кредитних коштів", - йдеться у повідомленні.

Суд встановив, що за КПК слідчий або прокурор повинні протягом доби після отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення внести відомості до ЄРДР. При цьому від слідчого або прокурора не вимагається оцінка обґрунтованості заяви, а тільки фіксація наданих фактів.

У суді вирішили, що заява містить об'єктивні дані про вчинення правопорушення та зобов'язала НАБУ внести дані до ЄРДР.

Зазначається, що перед тим, як перерахувати кошти за об'єкт, компанія-переможець приватизаційного аукціону готелю "Дніпро" - ТОВ "Смартленд" - уклала кредитний договір з АТ "Банк Січ" на умовах відкриття кредитної лінії.

За даними Smida, 16 вересня 2020 року позачергові загальні збори акціонерів "Банк Січ" погодили виділення "Смартленд" кредитної лінії на суму 1,05 млрд грн під 9% річних на 10 років. Заставою став депозит поручителя, назва якого не вказана.

У той же день акціонери "Банк Січ" погодили залучення коштів Нацбанку за Генеральним кредитним договором на загальну суму 1,50 млрд грн.

"Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені АТ "Банк Січ", - йдеться у повідомленні банку.

За даними НБУ, в липні-вересні "Банк Січ" отримав рефінансування на 224 млн грн. Після цього 14 вересня була завершена оплата купівлі "Дніпра".

"Закон "Про приватизацію державного і комунального майна" дозволяє придбати об’єкт за кредитні кошти. Але учасник торгів має повідомити про кредитора та документально підтвердити, що він бажає розглянути можливість кредитування в разі обрання цього учасника переможцем аукціону. В оприлюднених в "Прозорро. Продажі" документах "Смартленд" відсутня згадка про потенційних кредиторів.

У фінзвіті підприємство лише вказало, що його активи за минулий рік склали 5,55 млн грн, весь дохід від реалізації продукції - 8,20 млн грн, а чистий прибуток - 667 тис грн. При цьому, тільки для участі в аукціоні потрібно було заплатити суму на рівні річного доходу компанії - 8,09 млн грн, що свідчило про необхідність залучення кредитних коштів", - пише видання.

"Основними акціонерами АТ "Банк Січ" є Андрій Мельник, Олег Баланда та Валерій Раздорожний. Раніше НБУ повідомив, що фактичним контролером "Банк Січ" є екс-керівник "Родовід-банку" Денис Горбуненко. Він також відомий як власник кіпрської "Raga Establishment Limite", пов’язаної з Сергієм Льовочкіним. Нині в даних НБУ прізвище Горбуненка відсутнє", - зазначають "Наші гроші".

Засновниками ТОВ "Смартленд" вказані Максим Терещук та ТОВ "Айс Таун" Олексія Ігуніна.

Нагадуємо:

"Kyivpost" повідомило з посилання на урядове джерело, що серед покупців "Дніпра" могла бути букмекерська компанія "Parimatch".

До державного бюджету 14 вересня надійшли понад 1,111 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро" - переможець аукціону ТОВ "Смартленд" виконав усі умови для отримання права власності цього активу.

Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Смартленд" на придбання готелю "Дніпро".

Напередодні Антимонопольний комітет взяв до розгляду другу заяву ТОВ "Смартленд" від 27 серпня про придбання акцій готелю "Дніпро" за результатами приватизації. Перша була повернута заявнику 21 серпня через ненадання заявником всієї необхідної інформації.

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд". "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Серед претендентів на столичний готель "Дніпро" були представники бізнесового істеблішменту, зокрема, серед учасників аукціону були Степан Черновецький, Томаш Фіала, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко та інші.

Після аукціону справжнім покупцем готелю назвав себе бізнесмен та засновник кіберкоманди Navi Олександр Коханрвський, який заявив, що створить у готелі центр для кіберспорту. Він відмовився називати публічно хто ще крім нього взяв фінансову участь у придбанні готелю.

Кохановський заявляв, що у готелі не планують запускати гральний бізнес, а інвестори не пов'язані із РФ.

Нещодавно видання "Kyivpost" повідомило з посилання на урядове джерело, що серед покупців "Дніпра" є букмекерська компанія "Parimatch". Кохановський цього не заперечив, але відмовився від коментарів.

Після аукціону проти продажу готелю в Окружний адмінсуд Києва подали одночасно 4 предметно однакових позови.

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Що відбувається після аукціону