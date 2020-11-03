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Министр экологии заболел СOVID-19

Вторник, 3 ноября 2020, 17:32
 

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.

Сейчас Абрамовский находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

По его словам, "в Министерстве по-прежнему действуют карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19".

Отмечается, что большинство работников ведомства уже длительное время работает в дистанционном режиме. В здании Министерства находится только персонал, привлеченный к выполнению критических функций.

Экономическая правда



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Минэкологии коронавирус

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