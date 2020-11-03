Міністр екології захворів на СOVID-19
Вівторок, 3 листопада 2020, 17:32
Очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба Мінекології.
Наразі Абрамовський перебуває на самоізоляції та продовжує працювати дистанційно.
За його словами, "в Міністерстві, як і раніше, діють карантинні обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19".
Зазначається, що більшість працівників відомства вже тривалий час працює у дистанційному режимі. У будівлі Міністерства знаходиться лише персонал, залучений до виконання критичних функцій.
Економічна правда
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