Міністр екології захворів на СOVID-19

Очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Мінекології.

Наразі Абрамовський перебуває на самоізоляції та продовжує працювати дистанційно.

За його словами, "в Міністерстві, як і раніше, діють карантинні обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19".

Зазначається, що більшість працівників відомства вже тривалий час працює у дистанційному режимі. У будівлі Міністерства знаходиться лише персонал, залучений до виконання критичних функцій.

Економічна правда





