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Украина и Эстония договорились о техническом и финансовом сотрудничестве

Пятница, 27 ноября 2020, 17:55
 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Эстонии Юри Ратас подписали межправительственное соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве, благодаря которому Эстония сможет предоставлять более практическую помощь Украине.

Соглашение подписали во время видеоконференции 27 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Правительственный портал".

Действие соглашения распространяется на все программы и проекты технической и финансовой помощи, которые реализуются в Украине и финансируются полностью или частично за счет Эстонии.

"Соглашение призвано создать благоприятные рамки для дальнейшего сотрудничества и реализации новых проектов между Украиной и Эстонией", - прокомментировал подписание Денис Шмыгаль.

Премьер Эстонии отметил, что после подписания соглашения сотрудничество между Украиной и Эстонией выйдет на новый уровень качества, и Эстония сможет предоставлять более практическую помощь Украине.

Шмыгаль и Ратас также обсудили углубление сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области кибербезопасности.

Европейская правда

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Украина Эстония

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