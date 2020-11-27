Україна та Естонія домовились про технічне та фінансове співробітництво

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас підписали міжурядову угоду про технічне та фінансове співробітництво, завдяки якій Естонія зможе надавати більш практичну допомогу Україні.

Угоду підписали під час відеоконференції 27 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Урядовий портал".

Дія угоди поширюватиметься на всі програми й проєкти технічної та фінансової допомоги, які реалізуються в Україні та фінансуються повністю або частково за рахунок Естонії.

"Угода покликана створити сприятливі рамки для подальшої співпраці та реалізації нових проєктів між Україною та Естонією", - прокоментував підписання Денис Шмигаль.

Прем’єр Естонії наголосив, що після підписання угоди співпраця між Україною та Естонією вийде на новий рівень якості, і Естонія зможе надавати більш практичну допомогу Україні.

Шмигаль та Ратас також обговорили поглиблення співпраці у торгово-економічній сфері та в галузі кібербезпеки.

Європейська правда