Киев пойдет на локдаун выходного дня – КГГА

Столица будет выполнять решение Кабинета министров о карантине выходного дня.

Источник: советник Киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, пресс-служба КГГА

Прямая речь: "Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для исполнения, согласны мы концептуально с подходом правительства или нет.

Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы".

Детали: При этом Бондаренко добавил, что постановление должно одинаково работать для всех без исключения.

В частности, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 года до 30 ноября 2020 года запрещается:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме доставки заказов и заказов на вынос;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (салоны красоты, магазины промтоваров и т.д.);

деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

В то же время, по решению правительства, в выходные разрешается:

осуществление услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос;

работа автозаправочных комплексов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

работа банков;

медицинская практика;

работа операторов почтовой связи;

работа магазинов, в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.

Предыстория:

Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.

Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.