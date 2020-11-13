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Київ піде на карантин вихідного дня – КМДА

П'ятниця, 13 листопада 2020, 15:45
 

Столиця буде виконувати рішення Кабінету міністрів про карантин вихідного дня.

Джерело: радник Київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, пресслужба КМДА

Пряма мова: "Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання, погоджуємось ми концептуально із підходом уряду чи ні.

Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи".

Деталі: При цьому Бондаренко додав, що постанова має однаково працювати для усіх без виключення.

Зокрема, із 00:00 суботи до 00:00 понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється:

  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім доставки замовлень та замовлень на винос;
  • приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
  • приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
  • приймання відвідувачів суб’єктами, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (салони краси, магазини промтоварів тощо);
  • діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів;
  • приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Водночас, за рішенням уряду, у вихідні дозволяється:

  • здійснення послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;
  • робота автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
  • робота банків;
  • медична практика;
  • робота операторів поштового зв’язку;
  • робота магазинів, у яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами.
Українська правда

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Київ карантин

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