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Украинцы стали меньше тратить на распродажи на AliExpress – Приватбанк

Пятница, 13 ноября 2020, 14:10
 

Клиенты Приватбанка по итогам традиционного "Дня холостяка" 11 ноября 2020 года на AliExpress оплатили картами 470 тысяч покупок на 7,8 млн долларов - это меньше, чем в прошлом году (объем покупок снизился в 1,5 раза, а объем расходов - вдвое).

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В частности, 11 ноября 2019 года карточками Приватбанка клиенты оплатили 856 тысяч покупок на 16 млн долларов.

В то же время средняя сумма покупок украинцев на распродаже Ali в этом году составляет 16 долларов (в прошлом году - 18 долларов).

Максимальная стоимость купленного в день шопинга товара - 7200 долларов (в прошлом году - 2800 долларов).

Экономическая правда

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торговля Приватбанк

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