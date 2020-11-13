Украинцы стали меньше тратить на распродажи на AliExpress – Приватбанк
Пятница, 13 ноября 2020, 14:10
Клиенты Приватбанка по итогам традиционного "Дня холостяка" 11 ноября 2020 года на AliExpress оплатили картами 470 тысяч покупок на 7,8 млн долларов - это меньше, чем в прошлом году (объем покупок снизился в 1,5 раза, а объем расходов - вдвое).
Об этом сообщает пресс-служба банка.
В частности, 11 ноября 2019 года карточками Приватбанка клиенты оплатили 856 тысяч покупок на 16 млн долларов.
В то же время средняя сумма покупок украинцев на распродаже Ali в этом году составляет 16 долларов (в прошлом году - 18 долларов).
Максимальная стоимость купленного в день шопинга товара - 7200 долларов (в прошлом году - 2800 долларов).
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua