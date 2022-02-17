Боятся ли иностранцы делать заказы в Украине на фоне угрозы агрессии

Останні кілька тижнів інформаційний порядок денний накрила хвиля переживань щодо можливого початку активних воєнних дій на всій території України з боку агресивного північного сусіда.

Якщо до постійної воєнної агресії Росії на сході держави ми вже звикли, то новини про можливі повномасштабні бойові дії змусили не тільки українців, а й весь світ схвильовано дивитися в бік країни-агресора.

Такий стан речей впливає не тільки на психологічне здоров’я, а й на бізнес, особливо той, чия діяльність пов’язана з іноземними клієнтами.

Якщо В2В-сектору треба більше часу, щоб відчути негативні наслідки такої світової занепокоєності, то В2С-напрям реагує моментально. Такі зміни відчув український e-commerce, представлений на міжнародних торгових майданчиках.

Ми провели опитування серед клієнтів SkladUSA (відповіді надали понад 300 респондентів), щоб дізнатися, як новини про геополітичний стан в Україні впливають на продажі та чи бояться іноземці робити замовлення в українських виробників. У досліджені взяли участь продавці товарів з різних категорій.

Продавці зазвичай представлені на різних маркетплейсах, але найбільше комунікацій (97%) з користувачами відбувається на платформі Etsy – майданчику електронної комерції, який фокусується на виробах ручної роботи, старовинних речах та матеріалах, унікальних товарах обмеженого випуску.

Також український бізнес представляє свої товари на Amazon (22%), eBay (20%) та інших закордонних маркетплейсах (5%). Саме на цих peer-to-peer-платформах найчастіше замовляють товари українського виробництва. Тільки на Etsy представлено щонайменше 25 тис продавців з України.

Спілкуючись з людьми, які купують декор для дому, аксесуари, прикраси, одяг, можна зрозуміти, як світ ставиться до геополітичної ситуації в Україні.

Так, 38,2% опитаних відповіли про зниження продажів у січні 2022 року порівняно з тим же періодом 2021 року. З них 66% повідомили, що продажі впали на 20-50%, а 7% – про зниження продажів більш ніж на 50%.

При цьому 30% учасників дослідження повідомили про ріст продажів, з них 46% змогли підвищити продажі більш ніж у два рази.

Незважаючи на непогану статистику щодо позицій українського e-commerce за кордоном, все ж останнім часом побільшало випадків, коли споживачі звертають увагу на місце розташування виробництва.

Їх кількість незначна, 15%, але якщо продавці помітили, що за останній час клієнти стали звертати увагу, що вони з України, то це говорить, що наша країна на порядку денному навіть звичайних громадян інших країн.

При цьому 12,5% респондентів потрапляли в ситуацію, коли клієнти відмовлялися від замовлення, мотивуючи це геополітичною ситуацією в Україні і страхом, що товар не буде доставлено.

Щодо строків доставки через можливе воєнне вторгнення Росії в Україну найбільше переживають споживачі зі США (10%), Великобританії (8%) та Австралії (7,6%). Найменше за терміни хвилюються жителі Європи.

Від замовлень менш за все відмовляються у Німеччині – тільки 0,7% опитаних стикалися з такою проблемою. Це притому, що з усіх країн ЄС саме німці найчастіше замовляють товари від українських виробників.

У середньому від замовлень у магазинах українського походження відмовляються в 1,7% випадків. Можна припустити, що інформацію про можливий форс-мажор, спричинений війною, сприймають не дуже серйозно, або за кордоном люди не до кінця розуміють можливі наслідки таких подій.

При цьому українські виробники відзначають, що найчастіше слова підтримки отримують від клієнтів зі США (30,5%) та Канади (13,5%), що можна пов’язати з найбільшими діаспорами українців у цих країнах.

Крім стандартних повідомлень – "Бережіть себе", "Молимося за вас" – та питань про стан справ у країні, деякі респонденти відповіли, що їх постійні клієнти пропонують допомогу і житло, якщо ситуація стане небезпечною.

На жаль, трапляються поодинокі прояви агресії, але їх відсоток дуже низький. Про такі випадки в комунікації з клієнтами з Австралії, Великобританії, Німеччини та Австрії (по 1% кожна країна) розповів опитаний бізнес.

Оскільки більшість закордонних клієнтів міжнародних маркетплейсів ніяк не реагують на політичну ситуацію, а інша частина більше підтримує український бізнес, сподіваємося, що 2022 рік стане одним з найкращих періодів для росту продажів українського e-commerce за кордоном.