Українці стали менше витрачати на розпродажі на AliExpress – Приватбанк

Клієнти Приватбанку за підсумками традиційного "Дня холостяка" 11 листопада 2020 року на AliExpress оплатили картками 470 тисяч покупок на 7,8 млн доларів - це менше, ніж торік (обсяг покупок знизився у 1,5 рази, а обсяг витрат - удвічі).

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зокрема, 11 листопада 2019 року картками Приватбанку клієнти оплатили 856 тисяч покупок на 16 млн доларів.

Водночас середня сума покупок українців на розпродажі Ali цього року становить 16 доларів (минулого року - 18 доларів).

Максимальна вартість купленого в день шопінгу товара - 7200 доларів (минулого року - 2800 доларів).

Економічна правда