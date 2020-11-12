"Эпицентр" еще не принял окончательного решения относительно работы на выходных

Торговая сеть "Эпицентр" Александра и Галины Герег пока еще не приняла решения о том, как будет работать в субботу и воскресенье в связи с введением "карантина выходного дня".

Источник: руководитель департамента по связям с общественностью "Эпицентра" Юлия Чудновец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас мы ждем официальное постановление Кабинета министров. После изучения постановления будет принято решение о дальнейшей работе сети гипермаркетов на выходных".

Детали: Постановление правительства о "карантине выходного дня" было принято 11 ноября, но до сих пор не опубликовано. Документ вступает в силу после опубликования.

Почему это важно: Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр К" не закрывала свои торговые центры во время карантина, когда перестали работать рынки и многие торговые центры.

Весной "Эпицентр" объяснял такое решение тем, что обеспечивает в своих магазинах наличие и продажу защитных масок, антисептиков, бытовых средств дезинфекции, спиртосодержащих средств и базовых продуктов питания.

Предыстория:

Накануне Кабинет министров усилил карантин и установил, что по субботам и воскресеньям могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки и автосервисы.

После этого "Эпицентр" написал в Facebook: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть. Завозим топливо". И добавил картинку: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!!!".

Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился шутливой бравадой торговой сети "Эпицентр" Александра и Галины Герег на фоне усиления карантина на выходных и позвал их поехать "покуражиться" в реанимацию к больным COVID-19.