Карантин выходного дня: бары и рестораны могут недосчитаться 40% выручки – исследование

В выходные дни рестораны в среднем зарабатывают 41% от своего недельного оборота, бары - 40%, пиццерии и кальянные - 35%, карантин выходного дня приведет к резкому спаду выручки заведений, а постоянные затраты при этом останутся теми же.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster.

"На субботу и воскресенье приходится основная часть выручки заведений общественного питания. В выходные дни рестораны зарабатывают в среднем 41% от своего недельного оборота, бары - 40%, пиццерии и кальянные - 35%, фастфуд - 31%, кондитерские - 30%.

Меньше зависят от выходных дней кафе и пекарни, но и для них выручка в субботу и воскресенье составляет ощутимую долю в недельном обороте - 27% и 25% соответственно. Карантин выходного дня приведет к резкому спаду выручки заведений, а постоянные затраты при этом останутся теми же. Для ресторанного бизнеса, маржинальность которого не превышает 20%, это работа в убыток", - говорится в сообщении.

"Если правительство введет карантин выходного дня, это приведет к убыточности абсолютно всех ресторанов, а это значит резкое сокращение персонала и массовое закрытие", - заявил владелец пабов "Кеды искусствоведа", заведений "Донерная" и "Кастрюлька утюга варит рис" Денис Жаткин.

"Ограничения на работу после 22:00 подрезали нам около 15% оборота. Если к тому же запретят работу на выходных и в вечер пятницы, мы недополучаем еще 60% выручки", - добавил он.

"Кроме того, карантин выходного дня сломает весь производственный процесс. Ресторан - это непрерывное производство, заготовительный процесс иногда занимает 2-3 дня. То есть не ясно, куда девать заготовки перед выходными и как нужно работать, чтобы утром в понедельник все меню было готово" , - отметил Жаткин.

"Карантин выходного дня - это билет в один конец для большинства заведений", - считает владелец днепровского бара Acacia Евгений Якутин.

"Маленькие бары не имеют такой огромной финансовой подушки, как крупные компании, они живут на доходы месяца. Мне очень странно наблюдать, как государство помогает крупным компаниям, но полностью игнорирует мелкий бизнес. Полная посадка в вагоне киевского экспресса - 70 человек - это больше, чем у меня в баре, но транспортной отрасли можно, а маленькому бару нельзя", - сказал он.

Исследование компании Poster базируется на операционных данных около 5000 заведений Украины. Данные содержат совокупную неперсонализированную статистику и взяты за период с 6 января по 8 ноября 2020 года.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Возле Кабинета Министров проходит акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

Министр здравоохранения Максим Степанов советует главе Министерства культуры Александру Ткаченко вместо критиковать предлагаемый "локдаун выходного дня", предложить механизмы поддержки для сферы культуры и креативных индустрий.

Минкульт выступил против введения "карантина выходного дня".

Президент Владимир Зеленский отмечал, что несколько недель карантина на выходные поможет избежать жесткого локдауна.

Степанов уточнял, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Развлекательные мероприятия будут запрещены.

Экономическая правда