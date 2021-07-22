Арабские туристы заполонили украинские курорты: чем их привлекает Украинаи как это использовать

Ковидные ограничения в мире сыграли на руку туристической индустрии Украины. Поток туристов из богатых арабских государств в Украину резко увеличился. Что происходит, как на это реагирует отрасль и как заинтересовать состоятельных путешественников. (укр)

Чоловіки в куфіях та жінки в хіджабах стали звичним явищем для великих українських міст. Країна приймає рекордну кількість гостей із Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та інших держав Перської затоки. Це справжній джекпот для туристичної галузі, яка відновлюється після року карантинних обмежень.

За рік пандемії жителі арабських країн скучили за поїздками в Європу. Однак країни Євросоюзу як улюблене місце відпочинку та шопінгу були закриті через пандемію і відкрилися наразі не всі, тому жителі Аравійського півострова почали шукати інші напрямки для сімейних подорожей.

Україна виявилася цікавою альтернативою. Усе почалося з того, що подорожі відомих арабських блогерів українськими стежками стали "вірусними" і почали збирати десятки мільйонів переглядів.

Є кілька причин підвищеного інтересу арабських туристів до України.

Перша – відсутність візового режиму, який Київ скасував у 2020 році для низки країн Перської затоки.

Друга – відкриття нових авіаційних маршрутів. Так, лоукостер Flynas відкрив чартерні рейси із Саудівської Аравії. Пряме сполучення із саудівською столицею Ер-Ріядом тепер мають Київ та Львів, на черзі – Одеса. За чотирма напрямками відкрила чартерні рейси із Саудівської Аравії українська SkyUp.

З 13 липня діє авіасполучення з Кувейтом, яке відновила компанія Jazeera Airways. З грудня 2020 року відновлене сполучення зі столицею Катара Дохою.

Третя причина зацікавленості в тому, що Україна – це доступна європейська країна. Тут приємний помірний клімат, особливо в Карпатах, який дає змогу відпочити від аномальної аравійської спеки, великі міста з потенціалом для шопінгу, вражаюча природа, смачна їжа і доступні ціни.

За даними об'єднання учасників ринку туризму Visit, з червня до середини липня в Україну прилетіли 10 тис туристів лише із Саудівської Аравії. Для порівняння: у 2019 році Україна прийняла лише 3,6 тис гостей з цієї країни. Завдяки цьому туристична галузь з червня заробила 25 млн дол.

Збільшення кількості туристів співпало з настанням високого сезону в Україні, який триває протягом липня-серпня. Надалі очікується збільшення кількості рейсів з арабських країн.

Туристичне агентство Join UP! прогнозує, що у 2021 році Україна зможе прийняти щонайменше 30 тис туристів із Саудівської Аравії. За їхніми підрахунками, це дозволить галузі додатково заробити 850 млн грн. Якщо до цього додати рейси з Кувейту, то це ще потенційно 300 млн грн.

Такий шанс зарекомендувати себе найбільш затребуваним у Європі туристам випадає не кожній країні. Тепер від рівня сервісу та гостинності українців залежатиме, яку репутацію матиме країна серед арабських туристів та чи захочуть вони повернутися наступного року.

Портрет арабського туриста

Щоб задовольнити гостей з Перської затоки, треба розуміти, хто вони та навіщо приїхали до України. Є стереотип, що араби приїжджають розважатися в нічних клубах. Проте опитані ЕП учасники ринку зазначають, що більшість туристів з Аравійського півострова – це сімейні люди, які прибувають з дітьми і батьками.

Вони люблять тихий сімейний відпочинок та відповідні розваги: прогулянки на теплоході, екскурсії, парки розваг для дітей, виїзди на природу. Чимало туристів подалися саме в Західну Україну. З одним з гостей поспілкувалася ЕП.

Зі слів Абдула із Саудівської Аравії, який з дружиною вперше завітав в Україну, одна з переваг відпочинку в Карпатах – чудова природа і вологий клімат. Його сім'я особливо радіє дощам. Серед інших переваг – ціни і чудовий готельний сервіс. Досі Абдул нічого не чув про Україну, знав лише про Андрія Шевченка.

Абдул працює в компанії, яка надає адміністративні послуги уряду Саудівської Аравії фото Мар'яна цимбалюк

"Відомі блогери із Саудівської Аравії побували в Україні і розповіли про свої мандри. Відомий ютубер Фехан відвідав Київ, Львів, Буковель. Його відео "Подорожі Україною" переглянули мільйони", – каже турист.

Бюджет подружжя на 14-денний відпочинок в Україні – до 90 тис грн.

За даними об'єднання Visit, за п'ять-сім днів відпочинку один арабський турист в середньому витрачає 2 500 дол.

Однак наживатися на арабських гостях не вийде, попереджують представники галузі. "Арабські туристи знають ціну грошам, тому різке підвищення вартості послуг, обумовлене так званим туристичним попитом, сприймається як образа", – наголошує представник туристичного оператора Join UP! Сергій Кириченко.

Зараз в Україні перебувають туристи, які прилетіли одними з перших із своєї країни. Вони купували недешеві авіаквитки, які коштували близько 500 дол. "Маємо справу із заможними мешканцями, які не вперше мандрують за кордон", – підкреслює голова української Асоціації індустрії гостинності Олександр Лієв.

В Буковелі зараз чимало арабських гостей, за різними оцінками – від 20% до 40% від загальної кількості туристів. фото Мар'яна цимбалюк

Багато туристів з Перської затоки бували в інших європейських містах, тому вони доволі вимогливі до якості послуг, пунктуації та уваги до клієнтів, особливо якщо йдеться про чотиризіркові та п'ятизіркові готелі.

"Заможні арабські туристи переважно англомовні. Згодом зросте частка тих, хто розуміє лише арабську, адже там не дуже поширена двомовність", – каже Лієв.

Абдулу пощастило потрапити в готель на Прикарпатті, де перелік усіх послуг був доступний арабською мовою. Несподіване збільшення числа туристів з екзотичних країн змусило готельєрів Західної України швидко адаптуватися до нових мовних реалій, але це поки що поодинокі випадки.

Араби люблять шопінг і радо витрачають гроші в елітних магазинах. Ці туристи вирізняються особливим ставленням до жінок. В аеропорту бажано, щоб жінок оглядали тільки жінки. Фотографування без дозволу недоречне.

"Якщо ви зустрічаєте на вулиці арабських туристів, не варто одразу діставати телефон і фотографувати. Особливо це стосується мусульманок та дітей. Якщо зйомку не узгодили, це може образити", –зазначили ЕП в Join UP!.

Чого бракує арабському туристу

"Арабським гостям хочеться більше ексклюзивних речей. Коли я запитав одного туриста, що йому не сподобалося в Україні, він дістав з кишені пачку доларів і сказав, що не задоволений тим, що не зміг усі ці гроші витратити", – сказав Лієв.

Тим представникам туристичної галузі, хто розраховує зацікавити гостей з Перської затоки, варто звернути увагу на кілька деталей.

Перша. Арабські гості здебільшого націлені на елітні готелі, тому потребують зрозумілих стандартів. Це означає, що готелю бажано пройти категоризацію, щоб на нього звернули увагу, адже п'ятизіркова система зрозуміла всім.

У 2020 році в Україні було зареєстровано 3 165 готелів, з них лише 276 пройшли категоризацію за п'ятизірковою системою.

Друга. У мусульман є окремі запити, які стосуються особистої гігієни. Зі слів співрозмовників ЕП з готельної індустрії, потенційні гості часто запитують в адміністрації про наявність у ванній кімнаті біде.

Туалет, обладнаний біде або гігієнічним душем, буде додатковим бонусом для того, щоб стати привабливим місцем зупинки для арабського гостя.

Третя. Власникам готелів рекомендують піклуватися про обладнання маленьких кімнат для молитов. Чимало туристів приїжджають в Україну великими сім'ями, тож суттєвою перевагою буде інфраструктура для дітей.

Четверта. Оскільки серед туристів другої хвилі буде більше тих, хто не володіє англійською, варто перекласти арабською меню, прейскуранти та вивіски.

"Якщо готель хоче конкурувати за арабських гостей, він має попіклуватися про арабомовну версію сайту. Там має бути інформація про біде, куточок для молитов та дітей, про можливість поснідати з урахуванням ісламських заборон та про відсутність поряд гучних вечірок та стриптиз-клубів", – радить Лієв.

Те саме стосується інших представників туристичної індустрії. Серед туристів є попит на екскурсії, однак українці ще не здатні повністю його задовольнити.

фото Мар'яна цимбалюк

"Йдеться не лише про арабомовних гідів. У великих містах не вистачає екскурсоводів, які володіють англійською. Якщо людина знає англійську і не знає, куди піти працювати, то однозначно треба йти в екскурсоводи. Це цікава, прибуткова та затребувана робота", – наголошує Лієв.

Арабські туристи радо їдуть на Західну Україну. Їх цікавлять природничі екскурсії в маленьких містах, але там дефіцит англомовних гідів.

Мовне питання стосується і звичайного обслуговування. Англійською забезпечені здебільшого сервіси для активного нічного розважального туризму, а сервіси для сімейного відпочинку лише починають перекладати англійською.

П'ята. Безумовною перевагою буде халяльне (дозволене ісламом) меню. Навчитися готувати страви по-арабськи нелегко. Однак зациклюватися на цьому не варто, адже туристи приїжджають в Україну для знайомства з місцевою кухнею. Головне – щоб вона не суперечила релігійним нормам.

В українських готелях арабські гості їдять куряче м'ясо, сирні продукти, вегетаріанські або сирні піци без м'яса. Особливим попитом користується баранина.

Часто араби купують живих овець у місцевих жителів. У магазині в селі Паляниця поблизу Буковеля араби щодня купують близько п'яти овець.

Такі повідомлення, в тому числі арабською, стали звичним явищем для карпатських курортів фото Мар'яна цимбалюк

Ця історія має й інший бік. За словами місцевих жителів, один арабський турист зарізав барана у ванній кімнаті свого готельного номера. Такий вчинок може здатися дикістю, але це пов'язано з особливостями приготування халяльної їжі. У готелі вирішили тримати цю історію в таємниці.

Після цього у всеукраїнських чатах готельєрів почали з'являтися застереження, а деякі готелі почали брати з арабських гостей депозити при поселенні як гарантію, що номер вони отримають у такому ж вигляді.

Шоста. Цуратися українських культурних особливостей – програшний варіант. У спілці Visit зазначили, що їх організація проводила престур для арабських гостей, і кожен учасник був захоплений традиційним вбранням, вітаннями, побутом, обрядами, самобутньою українською атмосферою.

Часто в місцевих торговельних центрах арабські туристи зустрічають те, що є у них на батьківщині. Отже, треба не соромитися пропонувати більше товарів, які можна придбати тільки в Україні. Зокрема – якісний національний одяг.

Сьома. Власникам готелів варто дізнатися, якими сервісами бронювання користуються гості з Перської затоки, та представити на цих сервісах свій заклад. Наприклад, окрім звичних для європейців Booking.com та Airbnb, араби використовують менш популярний китайський сервіс Ctrip.

Не варто забувати, що практика короткострокової наживи може зіграти з галуззю злий жарт. В об'єднанні Visit вказують на проблему стрімкого підвищення цін "під багатих туристів з Близького Сходу". Це псує імідж України.

Замість висновку

Україна ще не встигла адаптуватися до такої кількості арабських гостей, адже раніше туристичного потоку з цього регіону не було взагалі. До України їхали здебільшого у відрядження, а не на відпочинок. Арабські гості можуть стати звичним явищем, і українські туристичні сервіси повинні до цього готуватися.

Технічних бар'єрів уже немає, усе залежить від гостинності. Звісно, повністю переобладнати готелі та ресторани за місяць ніхто не встигне, однак деякі власники вже думають про реконструкцію і шукають англомовний персонал.

Туристичні асоціації та дипломати повинні більше працювати в арабському світі над просуванням України як доступного та приємного місця для відпочинку.