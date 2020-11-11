Шмыгаль о "карантине выходного дня": Кабмин готов подставить плечо бизнесу

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готов подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Об этом он написал в Facebook.

"Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому в полной мере восстановим и расширим следующие программы поддержки:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест;

выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года;

вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

Завтра (11 ноября - ред.) по инициативе Министерства здравоохранения Украины будем рассматривать изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня. Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов", - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство после консультаций с бизнесом и экспертами выбрало такую ​​модель карантинных мероприятий, которая "обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы".

"Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия и многие другие страны Европы один за другим объявляют о введении локдауна. Все понимают, что нужно действовать, а карантинные мероприятия - это наиболее действенный инструмент для расторжения цепи заболевания и сохранения жизни людей", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

Министр здравоохранения Максим Степанов советует главе Министерства культуры Александру Ткаченко вместо критиковать предлагаемый "локдаун выходного дня", предложить механизмы поддержки для сферы культуры и креативных индустрий.

Минкульт выступил против введения "карантина выходного дня".

Президент Владимир Зеленский отмечал, что несколько недель карантина на выходные поможет избежать жесткого локдауна.

Степанов уточнял, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Развлекательные мероприятия будут запрещены.

Экономическая правда