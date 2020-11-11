Карантин вихідного дня: бари і ресторани можуть недорахуватися 40% виручки – дослідження

У вихідні дні ресторани у середньому заробляють 41% від свого тижневого обороту, бари - 40%, піцерії і кальянні - 35%, карантин вихідного дня призведе до різкого спаду виручки закладів, а постійні витрати при цьому залишаться тими ж.

Про це свідчать результати дослідження компанії по автоматизації кафе і ресторанів Poster.

"На суботу та неділю припадає основна частина виручки закладів громадського харчування. У вихідні дні ресторани заробляють в середньому 41% від свого тижневого обороту, бари - 40%, піцерії і кальянні - 35%, фастфуд - 31%, кондитерські - 30%.

Найменше залежать від вихідних днів кав'ярні та пекарні, але й для них виручка в суботу та неділю становить відчутну частку в тижневому обороті - 27% і 25% відповідно. Карантин вихідного дня призведе до різкого спаду виручки закладів, а постійні витрати при цьому залишаться тими ж. Для ресторанного бізнесу, маржинальність якого не перевищує 20%, це робота в збиток", - йдеться у повідомленні.

"Якщо уряд запровадить карантин вихідного дня, це призведе до збитковості абсолютно всіх ресторанів, а це значить різке скорочення персоналу і масове закриття", - заявив власник пабів "Кеды искусствоведа", закладів "Донерная" и "Кастрюлька утюга варит рис" Денис Жаткін.

"Обмеження на роботу після 22:00 підрізало нам близько 15% обороту. Якщо до того ж заборонять роботу на вихідних і в вечір п'ятниці, ми недоотримаємо ще 60% виручки", - додав він.

"Крім того, карантин вихідного дня зламає весь виробничий процес. Ресторан - це безперервне виробництво, заготівельний процес іноді займає 2-3 дні. Тобто не ясно, куди подіти заготовки перед вихідними і як потрібно працювати, щоб вранці в понеділок все меню було готове", - зазначив Жаткін.

"Карантин вихідного дня - це квиток в один кінець для більшості закладів", - вважає власник дніпровського бару Acacia Євген Якутін.

"Маленькі бари не мають такої величезної фінансової подушки, як великі компанії, вони живуть на доходи місяця. Мені дуже дивно спостерігати, як держава допомагає великим компаніям, але повністю ігнорує дрібний бізнес. Повна посадка в вагоні київського експресу - 70 осіб - це більше, ніж у мене в барі, але транспортній галузі можна, а маленькому бару не можна", - сказав він.

Дослідження компанії Poster базується на операційних даних близько 5000 закладів України. Дані містять сукупну неперсоналізовану статистику і взяті за період з 6 січня по 8 листопада 2020 року.

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Економічна правда