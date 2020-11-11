Под Кабмином протестуют рестораторы против "карантина выходного дня"

Фото: Укринформ

Возле Кабинета Министров проходит акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что около 500 человек стоят с лозунгами "Нас миллионы. Дайте работать!", "Нет карантину выходного дня!", "Мы безопасней, чем в метро!", "Человек ест не только в будни!", "Без бизнеса нет экономики", "Не можете помочь - не мешайте!".

Фото: Укринформ

Укринформ

Кроме этого, аналогичные акции собрались в 22 городах Украины: в частности, в Полтаве, Львове, Ровно, Одессе, Херсоне и других городах.

"По информации организаторов, предварительно зарегистрировались около 2 тысяч участников акции, но организаторы ожидают, что в целом их будет до 5 тысяч..

Как отметили организаторы акции, они протестуют потому, что после весеннего локдауна им никто не компенсировал убытки. И многие заведения не смогли открыться после завершения карантина", - говорится в сообщении.

Сообщается, что активисты опасаются, что после следующего карантина закроется большинство заведений по всей стране.

"Они настаивают, что придерживаются всех норм карантина и не понимают, как отрасль будет выживать.

Больше всего предпринимателей возмущает то, что под такие санкции попали только заведения питания и развлекательные, в то время, как метро, ​​к примеру, работает", - добавляет "Укринформ".

Участники акции также отмечают, что если введут карантин выходного дня, то индустрия кинотеатров "умрет через полтора-два месяца, так же как и многие заведения в ресторанном бизнесе".

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Министр здравоохранения Максим Степанов советует главе Министерства культуры Александру Ткаченко вместо критиковать предлагаемый "локдаун выходного дня", предложить механизмы поддержки для сферы культуры и креативных индустрий.

Минкульт выступил против введения "карантина выходного дня".

Президент Владимир Зеленский отмечал, что несколько недель карантина на выходные поможет избежать жесткого локдауна.

Степанов уточнял, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Развлекательные мероприятия будут запрещены.