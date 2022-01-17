Бизнес прогнозирует курс гривни немного выше 28 долларов

Представители бизнеса ослабили свои ожидания в последнем квартале 2021 года но, несмотря на инфляцию, улучшили прогноз курса гривни.

Об этом говорится в ежеквартальном опросе руководителей, проведенном Национальным банком.

Общий индекс деловых ожиданий предприятий составил 112.1% по сравнению со 114.3% в ІІІ квартале. Снижение ожиданий обусловлено, прежде всего, более слабыми прогнозами по реализации собственной продукции, инвестиционным расходам и финансовому состоянию предприятий.

А именно, компании планируют в течение года увеличивать объемы собственного производства. Однако гораздо медленнее: баланс ответов составил 8.3% против 21.5% в ІІІ квартале 2021 года.

Четвертый квартал подряд улучшаются ожидания бизнеса по курсу гривни. В среднем через год компании прогнозируют курс в 28,15 грн за доллар против 28,5 грн/долл, которые прогнозировали в ІІІ квартале. При этом 50,5% предприятий считают, что обменный курс не превысит 28 грн/долл. (в ІІІ квартале – 35.3%).

В то же время ухудшаются инфляционные ожидания. Инфляцию компании прогнозируют на уровне 8,7%, а в предыдущем квартале ожидали 7,8%. Доля опрошенных предприятий, считающих, что инфляция превысит 7,5%, выросла на 10,6 п.п.

Издержки на производство остаются главным проинфляционным фактором по мнению 79.9% респондентов, значительно усилилось влияние цен на глобальных рынках. Четвертый квартал подряд снижается влияние курсового фактора: его подчеркнули 40% респондентов против 45.1% в предварительном опросе.

Руководители продолжили положительно оценивать текущее финансовое состояние собственных предприятий: баланс ответов составил 7.6% против 7.0%. Оптимистичным остается прогноз на будущее, хотя баланс уменьшился на 3 п.п. до 9,7%. Самые высокие ожидания у предприятий торговли, а в энерго- и водоснабжении изменений не ожидают.

Бизнес прогнозирует дальнейшее увеличение объемов реализации своей продукции как в Украине, так и на внешнем рынке: балансы ответов – 21,8% и 20,6% по сравнению с 27,7% и 23,5% в ІІІ квартале 2021 года.

Также сохраняются положительные ожидания предприятий инвестиционных расходов на машины, оборудование, инвентарь и строительные работы. Бизнес прогнозирует рост объемов иностранных инвестиций, баланс ответов вырос до 18,6% с 15,6%. При этом привлекать их в течение года планируют 21,4% компаний, хотя в предыдущем опросе было 23,4%.

Кроме того, предприниматели планируют увеличивать количество сотрудников (преимущественно в торговле, добывающей промышленности, строительстве). Уменьшать штат планируется в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Все большее количество работодателей планируют повышать зарплаты работникам, хотя 1,6% опрошенных готовы их уменьшать.

Экономическая правда