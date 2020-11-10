Все разделы
Укр / Рус

Курс гривны ослаб к доллару и усилился к евро

Вторник, 10 ноября 2020, 18:43

 

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 1 копейку, установив его на 11 ноября на уровне 28,12 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро усилился и установился на уровне 33,20 грн (на 10 ноября - 33,39 гривны).

Напоминаем:

10 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривны.

10 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривны.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!