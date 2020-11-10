Курс гривны ослаб к доллару и усилился к евро
Вторник, 10 ноября 2020, 18:43
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 1 копейку, установив его на 11 ноября на уровне 28,12 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро усилился и установился на уровне 33,20 грн (на 10 ноября - 33,39 гривны).
Напоминаем:
10 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривны.
10 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривны.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua